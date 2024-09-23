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Мельникова: «Стала болеть за «Спартак», потому что этот клуб познакомил меня с футболом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, почему в футболе поддерживает московский «Спартак».

«Папа у меня увлекался футболом, но не помню, за какую команду болел. Скорее всего, за воронежский «Факел», потому что я родилась в Воронеже. Я помню только эмоциональные вспышки из детства, когда папа очень яро болел. С футболом никогда не была связана, но в сентябре-октябре 2022 года «Спартак» пригласил меня на матч, и с этого момента я стала болеть за «Спартак», потому что этот клуб познакомил меня с футболом. Так что с октября 2022 года я здесь и стараюсь регулярно посещать матчи.

Как мне атмосфера на стадионе «Спартака»? Просто потрясающая. Меня спросили, почему я так часто хожу на матчи, потому что я как спортсменка знаю, что эти эмоции от трибун и заряд настолько вдохновляют. Атмосфера на стадионе просто потрясающая. Иногда не верю, что это по-настоящему происходит. Именно за этой атмосферой нужно сюда ходить», – цитирует «РБ Спорт» Мельникову.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Ангелина Мельникова
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 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
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 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
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 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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