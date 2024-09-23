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Ерохин: «Взламывать такую оборону, как у «Факела», и так сложно, а тут еще необязательный гол с пенальти пропустили»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

«Понимали, как будет играть «Факел», готовились к этому. Воронежцы обороняются низким блоком. Взламывать такую оборону и так сложно, а тут еще необязательный гол с пенальти пропустили. Но в целом ту линию, которую тренерский штаб выбрал, продолжили и во втором тайме, освежив игру, добавили в движении, остроте, забили голы.

Сложно сказать, почему первые таймы не всегда получаются. Но то, что происходят перестроения, игра меняется, говорит о том, что тренерский штаб контролирует ситуацию, знает, за счет чего можно переломить игру. Матч с «Факелом» не стал исключением. Иногда игры складываются удачно с первых минут — когда удается забить. С «Факелом» сложилось по-другому. Надо было принимать какие-то решения, и я думаю, они были приняты. Немного добавили в движении после перерыва, стали открываться за спину, больше мячей принимать у чужой штрафной, обостряющие передачи отдавать. Это обеспечило преимущество», — цитирует «РБ Спорт» Ерохина.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Ерохин
Футбол
ФК Зенит
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