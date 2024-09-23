Ерохин: «Взламывать такую оборону, как у «Факела», и так сложно, а тут еще необязательный гол с пенальти пропустили»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России.
«Понимали, как будет играть «Факел», готовились к этому. Воронежцы обороняются низким блоком. Взламывать такую оборону и так сложно, а тут еще необязательный гол с пенальти пропустили. Но в целом ту линию, которую тренерский штаб выбрал, продолжили и во втором тайме, освежив игру, добавили в движении, остроте, забили голы.
Сложно сказать, почему первые таймы не всегда получаются. Но то, что происходят перестроения, игра меняется, говорит о том, что тренерский штаб контролирует ситуацию, знает, за счет чего можно переломить игру. Матч с «Факелом» не стал исключением. Иногда игры складываются удачно с первых минут — когда удается забить. С «Факелом» сложилось по-другому. Надо было принимать какие-то решения, и я думаю, они были приняты. Немного добавили в движении после перерыва, стали открываться за спину, больше мячей принимать у чужой штрафной, обостряющие передачи отдавать. Это обеспечило преимущество», — цитирует «РБ Спорт» Ерохина.
После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|2 : 2
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|0 : 0
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|1 : 3
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1