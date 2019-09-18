Андрей Воронин: «Уедет ли Кокорин в Европу? Все реально»

Экс-форвард «Байера» и московского «Динамо» Андрей Воронин в интервью «СЭ» отметил, что нападающий Александр Кокорин еще может перебраться в Европу. Во вторник, 17 сентября, форвард вышел из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.

— Сегодня Кокорин и Мамаев вышли на свободу.

— Это здорово. Начинается новый этап в их жизни. Ребята возвращаются в футбол. Надеюсь, что очень скоро они лишний раз подтвердят свой класс на поле.

— Но как быть с годовой паузой...

— За этот срок невозможно разучиться играть в футбол. Мастерство — либо оно есть, либо его нет... Им, слава богу, сейчас не 35 лет. «Физику» Кокорин и Мамаев наберут максимум за три месяца. Это не проблема. Саша остается в «Зените», с ним будут работать тренеры, специалисты.

— Раньше вы постоянно советовали Кокорину уехать в Европу. Теперь дверь туда закрыта?

— Почему? Великий Стрельцов отсидел несколько лет, вышел и дважды признавался лучшим игроком чемпионата СССР. Все реально. Все зависит от желания Саши. «Зенит» — молодец, не бросил его. Дай бог, чтобы и Паша в итоге остался в «Краснодаре». (Виталий Айрапетов)

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