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Сегодня, 16:44

Тихонов: «Было бы интересно посмотреть на «Крылья» вверху таблицы в конце сезона»

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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал «СЭ» победу «Крыльев Советов» над «Сочи» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Я очень рад за «Крылья Советов». Видно, что у команды есть свой стиль и свой футбол, в который она играет. И самое главное, «Крылья» ни под кого не подстраиваются. Когда начинаешь под кого-то подстраиваться, то меняется стиль игры и футбол ломается. Это главная черта Самары, что у команды есть свое лицо и свой футбол, от которого она не отходит. Вот вам и результат. Это называется стабильность. Ты меняешь, только когда ты вынужден менять что-то. «Крылья» не отходят от своей тактики, поэтому у них такая игра. Поэтому они уверенно выходят и играют. Каждый из них знает, что они делают на поле и что от них требует тренер. Было бы интересно посмотреть на «Крылья» вверху таблицы по окончании сезона. Конечно, без спадов не обойдется. Но тем интересен футбол», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Самарская команда набрала 18 очков и догнала лидера РПЛ «Краснодар».

«Сочи» (6 очков) потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России и занимает 13-место в турнирной таблице.

Андрей Тихонов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
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Деменко считает, что «Спартак» обыграет «Динамо» со счетом 2:1 в матче РПЛ

РПЛ: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи 9-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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