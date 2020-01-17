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Андрей Ещенко: «Дед в «Спартаке» — Ребров. Не видно, что ли, по лицу?»

22:22

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от очередного дня на зимних сборах. Сегодня красно-белые сыграли в ручной мяч.

— В ручной мяч игра нестандартная, поэтому всегда эмоции, позитив, — поделился впечатлениями Ещенко в интервью клубной пресс-службе.

— Пока упор на «физику»?

— Ну как сбор должен проходить? Конечно, в двухразовом — трехразовом режиме, готовимся ко второму кругу, поэтому тяжело.

— Не удивились, что показали лучший результат в тестах на выносливость?

— Нет, просто готовился. Контракт заканчивается, поэтому (смеется).

— Вы с Артемом Ребровым часто называете друг друга «дед». Кто все-таки главный мэтр в «Спартаке».

— Он, конечно, дед! Не видно, что ли, по лицу и фигуре?

— Ваши планы на весну?

— Подготовиться хорошо, хорошо провести сборы, исправить ситуацию в таблице.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=O1CFdA1Y3IU&feature=youtu.be

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