Андрей Ещенко: «Дед в «Спартаке» — Ребров. Не видно, что ли, по лицу?»
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от очередного дня на зимних сборах. Сегодня красно-белые сыграли в ручной мяч.
— В ручной мяч игра нестандартная, поэтому всегда эмоции, позитив, — поделился впечатлениями Ещенко в интервью клубной пресс-службе.
— Пока упор на «физику»?
— Ну как сбор должен проходить? Конечно, в двухразовом — трехразовом режиме, готовимся ко второму кругу, поэтому тяжело.
— Не удивились, что показали лучший результат в тестах на выносливость?
— Нет, просто готовился. Контракт заканчивается, поэтому (смеется).
— Вы с Артемом Ребровым часто называете друг друга «дед». Кто все-таки главный мэтр в «Спартаке».
— Он, конечно, дед! Не видно, что ли, по лицу и фигуре?
— Ваши планы на весну?
— Подготовиться хорошо, хорошо провести сборы, исправить ситуацию в таблице.
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=O1CFdA1Y3IU&feature=youtu.be