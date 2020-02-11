РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

В «Локомотиве» прокомментировали информацию о возможном уходе Семина

11:25
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Глава Совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» появившуюся в СМИ информацию о том, что руководящий орган московского клуба якобы утвердил предложение генерального директора Василия Кикнадзе не продлевать сотрудничество с главным тренером Юрием Семиным.

Текущий договор Семина с «Локомотивом» истекает летом 2020 года.

— Действительно ли на совете директоров решили не предлагать Юрию Семину новый контракт?

— Что за бред! Может какой-нибудь другой совет директоров уже это рассматривал. На совете директоров «Локомотива» этот вопрос даже не рассматривался. (Евгений Белоусов)

«Локомотив» занимает пятое место с 34 очками в турнирной таблице РПЛ после 19 игр. По итогам прошлого сезона москвичи вместе с Семиным выиграли Кубок России (2018/19) и Суперкубок страны (2019).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3781
Все опросы
Должен ли Юрий Семин продолжить работу в «Локомотиве»
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир