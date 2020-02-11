В «Локомотиве» прокомментировали информацию о возможном уходе Семина

Глава Совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» появившуюся в СМИ информацию о том, что руководящий орган московского клуба якобы утвердил предложение генерального директора Василия Кикнадзе не продлевать сотрудничество с главным тренером Юрием Семиным.

Текущий договор Семина с «Локомотивом» истекает летом 2020 года.

— Действительно ли на совете директоров решили не предлагать Юрию Семину новый контракт?

— Что за бред! Может какой-нибудь другой совет директоров уже это рассматривал. На совете директоров «Локомотива» этот вопрос даже не рассматривался. (Евгений Белоусов)

«Локомотив» занимает пятое место с 34 очками в турнирной таблице РПЛ после 19 игр. По итогам прошлого сезона москвичи вместе с Семиным выиграли Кубок России (2018/19) и Суперкубок страны (2019).