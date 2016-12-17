13:18 17 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "У Самедова отступные 5 миллионов евро плюс он игрок сборной"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подчеркнул, что клуб не намерен расставаться с хавбеком Александром Самедовым меньше чем за 5 миллионов евро. По информации "СЭ", хавбек подпишет контракт со "Спартаком" на 2,5 сезона. 

- У Самедова в контракте прописаны отступные 5 миллионов евро, - цитирует ТАСС Мещерякова. - Плюс он игрок сборной. Если мне кто-то говорит, что футболист национальной команды сегодня в наших условиях стоит меньше пяти миллионов, - я поднимаю руки.

В матче 1 декабря Самедов не попал в заявку на матч с "Томью" (6:1) и был переведен в дубль.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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merniloskut

Ляма полтора за Самедова ещё можно дать, но и то в самом лучшем случае. Да и в сборной он пока номинально, в любой момент Стас его попрёт...

21:10 17 декабря

spyhanter

Ну и держите его в дубле. Что вы суете этого ресторатора?

20:28 17 декабря

Eugenius9

что же вы тогда игрока сборной в дубль перевели?

17:49 17 декабря

ks86

сдурели совсем? Витселя за 6 лимонов вон бомжи никак сторговать не могут

17:47 17 декабря

Sher-Khan

shpasic ====== как говорится - на войне все средства хороши

17:21 17 декабря

andreichf

Митюня andreichf так то он так, но никто за Самедова сейчас 5 млн не даст, и Семин в состав его ставить не будет. Через 3 месяца Мещеряков на коленях будет просить забрать Самедова. 14:51 ////// Так-то оно так. Но через 3 месяца в Локомотиве Самедов поймет, что вариант у него один - пахать и еще раз пахать. Иначе можно оказаться на лавке навечно. То есть попрощаться и со сборной, и с карьерой вообще. Поэтому подумает Самедов, извинится перед Семиным и станет играть как прежде. Забивая голы в ворота Спартака. ============== ничего против не имею

16:48 17 декабря

shpasic

Sher-Khan, причём совершенно без каких-либо трат подорвали атмосферу у одного из потенциальных преследователей)

16:33 17 декабря

Sher-Khan

Или Спартак платит 5 лямов или Самедов играет за дублёров. По мне так всё логично. Спартак поманил и кинул ещё одного футболёра

16:16 17 декабря

Митюня

andreichf так то он так, но никто за Самедова сейчас 5 млн не даст, и Семин в состав его ставить не будет. Через 3 месяца Мещеряков на коленях будет просить забрать Самедова. 14:51 ////// Так-то оно так. Но через 3 месяца в Локомотиве Самедов поймет, что вариант у него один - пахать и еще раз пахать. Иначе можно оказаться на лавке навечно. То есть попрощаться и со сборной, и с карьерой вообще. Поэтому подумает Самедов, извинится перед Семиным и станет играть как прежде. Забивая голы в ворота Спартака.

16:00 17 декабря

andreichf

Пиитерец Всё правильно мужик сказал: или платите 5 лямов, или досвидос. Хотя, если профессиональные менеджеры спамовского цирка слезу пустЮт, и попросЮт по убогости скидку (мол, ошень надоть для шампионства), то кто знает, может девичьи слезы растопят мужское железнодорожное серцо. ======== так то он так, но никто за Самедова сейчас 5 млн не даст, и Семин в состав его ставить не будет. Через 3 месяца Мещеряков на коленях будет просить забрать Самедова.

14:51 17 декабря

shpasic

если у него в контракте сумма отступных 5 миллионов, то какая вообще разница, какой он там сборной игрок?

14:23 17 декабря

Пиитерец

Всё правильно мужик сказал: или платите 5 лямов, или досвидос. Хотя, если профессиональные менеджеры спамовского цирка слезу пустЮт, и попросЮт по убогости скидку (мол, ошень надоть для шампионства), то кто знает, может девичьи слезы растопят мужское железнодорожное серцо.

13:55 17 декабря

andreichf

вот и будет игрок сборной сидеть на лавке локомотива за 2 млн в год

13:54 17 декабря

Andrei.S

vanek00 Дурака включил. Либо они получают 2 ляма за самедова, либо сами платят 5 лямов до конца контракта за дублёра. Всё просто 13:27 К сожалению у нас почти во всех клубах платиться из гос.бюджета, так что для них это не проблема. Не из своего кармана же платить.

13:34 17 декабря

vanek00

Дурака включил. Либо они получают 2 ляма за самедова, либо сами платят 5 лямов до конца контракта за дублёра. Всё просто

13:27 17 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ