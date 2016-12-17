Анатолий Мещеряков: "У Самедова отступные 5 миллионов евро плюс он игрок сборной"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подчеркнул, что клуб не намерен расставаться с хавбеком Александром Самедовым меньше чем за 5 миллионов евро. По информации "СЭ", хавбек подпишет контракт со "Спартаком" на 2,5 сезона.

- У Самедова в контракте прописаны отступные 5 миллионов евро, - цитирует ТАСС Мещерякова. - Плюс он игрок сборной. Если мне кто-то говорит, что футболист национальной команды сегодня в наших условиях стоит меньше пяти миллионов, - я поднимаю руки.

В матче 1 декабря Самедов не попал в заявку на матч с "Томью" (6:1) и был переведен в дубль.