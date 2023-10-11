Сутормин: «Для меня ЦСКА был хорошим вариантом, но я остался в «Зените» и нисколько не жалею»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе в ЦСКА.

«Насколько я знаю, был интерес, велись переговоры. Но я остался в «Зените». Для меня ЦСКА был хорошим вариантом. Знаю тренера, город. Но сложилось так, как сложилось. Я нисколько не жалею. Значит, все так и должно быть. Вопросов не задавал. Знаю, что нужен еще команде. На тему трансфера с Федотовым не общались. Я знал ситуацию, Владимир Валентинович тоже. Больше разговаривали на футбольные темы. После игры в Москве не удалось, но после Суперкубка — да. Но опять же об игре, о финале. А не о трансферных делах», — сказал Сутормин «СЭ».

По информации «СЭ», в летнее трансферное окно ЦСКА был заинтересован в подписании Сутормина, однако трансфер не удалось осуществить из-за нежелания «Зенита» отпускать игрока.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах, где отметился 1 голевой передачей.