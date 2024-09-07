Александр Тюкавин: «Рождение дочери изменило сына»

Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, в рассказал, как рождение ребенка повлияло на футболиста.

«Рождение дочери изменило его: он стал взрослее. И за прошлый сезон он набил себе шишек и синяков, стал более матерым. Раньше он был юношей, а сейчас он стал мужчиной. Теперь он играет не только для зрителей и супруги, но и для дочки», — цитирует Metaratings.ru Тюкавина.

8 августа 2024 года у Константина и его жены Алены родилась дочь Теона.