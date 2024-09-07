Махачкалинское «Динамо» сыграет с «Ахматом» во время паузы на матчи сборной

Махачкалинское «Динамо» проведет контрольный матч против «Ахмата» во время паузы на игры национальных сборных, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, встреча состоится в Грозном 9 сентября.

«Динамо» в семи турах РПЛ набрало 8 очков и расположилось на девятом месте в турнирной таблице, «Ахмат» с 5 очками — на 15-й строчке.