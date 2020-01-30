Александр Ширко: «В «Спартаке» Соболев столкнется с сильным давлением прессы»

Известный нападающий «Спартака», а ныне — селекционер «Химок» Александр Ширко поделился мнением о переходе в «Спартак» форварда Александра Соболева. Как и сообщал ранее «СЭ», игрок «Крыльев Советов» пополнил красно-белых на правах аренды с возможностью выкупа в конце сезона.

— Соболев хорошо проявил в первой части сезона, много забил, поэтому получил много авансов, — заявил Ширко. — «Спартак» — очень сложный коллектив. Теперь Соболев попадет на другой уровень, столкнется с сильным давлением прессы, поэтому ему будет непросто.

— Этот нападающий забил 10 мячей за «Крылья». Добавит красно-белым атакующий потенциал?

— Мы понимаем, что, когда игрок на слуху, его сразу начинают рассматривать в качестве потенциальных новичков. Соболевым интересуются все крупные клубы РПЛ. После перехода все зависит от самого Александра, партнеров, тренера и общей ситуации. Надо с еще большим усердием стараться, чтобы у него получилось раскрыться в новой команде. Я думаю, ему дадут шансы себя проявить. (Евгений Белоусов)?