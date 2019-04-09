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Александр Протасовицкий: "Гайсина держал за горло, чтобы предотвратить конфликт"

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Друг Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий на сегодняшнем судебном заседании рассказал подробности драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Тогда были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Напомним, сегодня В Пресненском суде города Москвы проходит заседание по этому делу. 

– Гайсина держал за горло, чтобы предотвратить конфликт. Он это подтвердил на очной ставке, - рассказал Протасовицкий.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!

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