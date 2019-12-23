Александр Медведев: «Зимой «Зенит» не планирует приобретать Черышева»
18:58
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что питерский клуб может купить атакующего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний футболист сборной России провел в чемпионате Испании 9 матчей и забил один гол.
— Эта информация не соответствует действительности. Очередная агентская туфта. Можно и так сказать... — заметил Медведев.
— То есть «Зенит» не интересуется Черышевым?
— Черышев — игрок «Валенсии». У нас нет в планах приобретать его в зимнее трансферное окно.
— А в летнее?
— А до лета еще дожить надо. (Виталий Айрапетов)
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