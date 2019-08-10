Александр Медведев: "Против "Зенита" все выходят играть с удвоенной энергией"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев после матча 5-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:0) отметил, что встреча получилась живой и интересной.

- Игра была интересной, живой - были голевые моменты с обеих сторон, хотя, конечно, у "Зенита" их было больше, - цитирует ТАСС Медведева. - Неиспользованные моменты не буду перечислять. Я бы охарактеризовал матч так - "Зенит" контролировал игру и в нужные моменты разыгрывал быстрые комбинации, приводившие к острым моментам. "Динамо" показало, что команда после усиления может оказать сопротивление любому сопернику.

Команда, даже оставшись в меньшинстве, шла вперед, что тяжело делать вдесятером. "Зенит" только в самом конце смог воспользоваться пространством. Нужно отдать должное "Динамо", которое не побоялось идти вперед, оставшись в меньшинстве.

Команда борется за победу в каждом матче. Против чемпионов все выходят играть с удвоенной энергией. Простых матчей не будет.