Александр Медведев: «Матчи с ВАР показали его целесообразность. Экономить на скрепках глупо»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поддержал введение системы ВАР в чемпионате России. Петербуржцы остались недовольны судейством в матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

— Согласны, что ВАР лучше совсем не вводить, чем вводить на отдельные игры?

— Думаю, эксперимент проведенных матчей с ВАР показал его целесообразность. Экономить на скрепках глупо. ВАР поможет судьям с психологической стороны и позволит им нормально работать. Я за то, чтобы ВАР немедленно ввести. Немедленно. И повсеместно. (Арман Мкртчян)