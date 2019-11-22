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Александр Фетисов: «Надеюсь, в ближайшем матче «Крылья» сумеют повторить успех с ЦСКА»

06:58
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов перед матчем 17-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что в этом сезоне претензий по самоотдаче к команде нет.

— Нашу команду нельзя упрекнуть в том, что кто-то из игроков отбывает номер на поле и не выкладывается, — цитируют «Известия» Фетисова. — Нам где-то везло, где-то нет, но в целом я удовлетворен отношением футболистов к делу. Были разные по качеству игры. Надеюсь, в ближайшем матче «Крылья» сумеют повторить успех с ЦСКА. По составу, игре и квалификации тренерского штаба они способны сделать это, но спорт — такая вещь, что нельзя что-то предсказать заранее. Главное, чтобы команда играла на пределе своих возможностей, и тогда никто не скажет про нее плохого слова.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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