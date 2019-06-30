Александр Ерохин: "Анюков остается для всех авторитетом"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин​ в интервью "СЭ" рассказал о кино, музыке, песнях под гитару и шутках в раздевалке.

– Александр Анюков теперь в роли тренера. Сложно к этому привыкнуть?

– В первую очередь сложнее перестроиться ему самому. Александр привык находиться в игре. И чувствуется, что во время тренировок хочет выйти в поле. Хотя и в прошлом сезоне Анюков много подсказывал, поддерживал, был лидером команды. Сейчас у него расширились обязанности, и он остается для всех авторитетом.

– Сергей Семак после назначения Анюкова написал в Инстаграме: "Александр Геннадьевич – теперь только так".

– Пока я все-таки обращаюсь к нему по имени. Молодежь? Не слышал, но, думаю, юные игроки говорили говорили "Александр Геннадьевич", даже когда Анюков был футболистом.

– Внутри команды он тоже молчаливый?

– Я бы не сказал – общается, шутит. В прошлом сезоне после теоретических занятий ребята оставались поговорить между собой без тренеров, и Анюков выступал в роли спикера, произносил напутственные слова. Всегда поддерживал и поддерживает партнеров. (Гоша Чернов)

Полностью интервью Ерохина