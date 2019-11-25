Александр Егоров: «Инцидент с Гончаренко исчерпан, эмоции бывают у всех»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес судей, которые тот произнес в перерыве матча 16-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:2).

Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву. Разговор главного тренера армейцев с судьей попал в эфир канала «Матч Премьер», транслировавшего игру. По решению КДК РФС белорусский специалист был дисквалифицирован на 2 матча (один — условно).

— На следующий день человек принес извинения в публичном пространстве. Эмоции бывают у всех, инцидент исчерпан, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)