Александр Дюков: «В истории с Дзюбой РФС ничего не инициировал»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после заседания исполкома сказал, что союз не являлся инициатором громкой истории с форвардом «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой. Ранее фанаты оскорбляли футболиста на игре национальной команды против Сан-Марино (5:0), затем болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывщего футболиста клуба на матче с «Ростовом». Перед игрой «Зенит» — «Спартак» прошли массовые задержания поклонников красно-белых.

— Что касается Дзюбы — РФС ничего не инициировал, — сказал Дюков. — Мы совместными усилиями много делаем для нашей первой команды и популяризации футбола. И нам важно, в какой атмосфере играет сборная, и нам такая атмосфера вражды не нужна. И мне все равно, на кого эта атмосфера вражды будет направлена. Мы такого терпеть не можем. Реакция РФС была абсолютно адекватной. Что касается матчей РПЛ, то там решения должны принимать клуб и лига. На матчах сборной нам нужны поддержка и позитивная обстановка. (Дмитрий Гирин)