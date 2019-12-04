Алекс Крал: «Был большим фанатом «Манчестер Юнайтед»

«Спартак» на своем официальном Youtube-канале провел трансляцию традиционной детской пресс-конференции. Хавбек красно-белых Алекс Крал признался детям, что в детстве болел за «Манчестер Юнайтед».

— Вы завиваете волосы или у вас они такие с рождения?

— Нет, это мои натуральные волосы, — ответил Крал. — У папы были такие же, а сейчас у него нет никаких. Так что я не знаю, что ждет меня.

— За какой клуб болели в детстве?

— Я был большой фанат «Манчестер Юнайтед». У них этот сезон, конечно, неудачный, но надеюсь, что дела пойдут лучше.

— Татуировки? У меня нет тату, потому что я не могу себе выбрать что-то, что хочу нанести себе на поле и носить до конца жизни. Папа если узнает и увидит, то сломает ногу.

Москвичи с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В текущем сезоне Крал провел 12 игр за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

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