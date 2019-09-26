Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева заступилась за мужа на своей странице в Instagram. Девушка опубликовала анонс к своему интервью с мужем, который на прошлой неделе вышел из тюрьмы.

«Ну что сказать. Идиотка, пронюхавшая все мозги ещё давно. Вся жизнь которой состоит, из того что она кому то что-то доказывает. Муж не так уж много сидел, что бы назвать это сроком. Но все-таки прибыл не с курорта,дай парню выдохнуть. Нет, х*** его заставляет занимается на потеху всем, Клоунесса! У меня когда муж вышел, такой же взгляд у него был, растеряный. Я его как могла оберегала от глаз посторонних,пока в себя не придет. Эта же дура. Да конечно гулять будет от жены, если у той мозгов нет», — написала одна из подписчиц Мамаевой.

«Если ваш муж забитый щенок, то к моему мужу это приписывать не надо», — отреагировала Алана на комментарий.

Павел Мамаев уверен, что тюрьма его изменила в лучшую сторону