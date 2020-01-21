Аккаунт «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» пошутил над переходом Кокорина в «Сочи»

Официальный аккаунт чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге пошутил по поводу перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи». «Зенит» сдал 28-летнего форварда в аренду до конца сезона.

«Где-то в Черном море», — подписал аккаунт коллаж с Кокориным в море на фоне стадиона «Фишт».