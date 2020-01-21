Аккаунт «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» пошутил над переходом Кокорина в «Сочи»
16:54
Официальный аккаунт чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге пошутил по поводу перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи». «Зенит» сдал 28-летнего форварда в аренду до конца сезона.
«Где-то в Черном море», — подписал аккаунт коллаж с Кокориным в море на фоне стадиона «Фишт».
Где-то в Черном море ????? pic.twitter.com/CvnZTsOHqd— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) January 21, 2020
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