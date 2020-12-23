Акинфеев призвал не верить слухам о выдвижении в Госдуму от «Единой России»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев призвал не верить слухам о возможном выдвижении в Госдуму РФ. По информации «Ведомостей», голкипер попал в список кандидатов на выборы в Госдуму от «Единой России».

«Единственная партия, в которой я состою», — написал Акинфеев в Instagram, выложив фото, на которой он показывает на эмблему ЦСКА. Также он добавил хэштег «Не верьте слухам».

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.

Акинфеев играет за основную команду ЦСКА с 2003 года, с 2004 по 2018 год он также защищал цвета сборной России. В нынешнем сезоне он единственный, кто провел за ЦСКА все 25 матчей без замен.