Акинфеев и помощник арбитра. Так с судьями шутить можно

В матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА принимает «Динамо». Перед началом встречи и перед выходом из подтрибунного помещения капитан ЦСКА Игорь Акинфеев решил немного подшутить над одним из помощников главного судьи — Антоном Кобзевым.

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