Акинфеев и помощник арбитра. Так с судьями шутить можно
17:09
В матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА принимает «Динамо». Перед началом встречи и перед выходом из подтрибунного помещения капитан ЦСКА Игорь Акинфеев решил немного подшутить над одним из помощников главного судьи — Антоном Кобзевым.
Игорь??? pic.twitter.com/BSGBBaycXF— E:insides (@clovvo) October 27, 2019
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