Айдамиров: «Перед «Ахматом» задача — выигрывать в каждой игре»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о задаче, которую перед командой поставил президент клуба Ахмат Кадыров.

«Перед «Ахматом» задача — выигрывать в каждой игре. Ее нам поставил наш новый президент. Пока получается не очень, но надеемся, в дальнейшем будет лучше. Если более конкретно, то мы хотим стать первыми. Но, наверное, это не получится ни у кого. Поэтому цель — выиграть в каждой игре. В «Ахмате» много новичков, мы немножко меняем команду, какие тут могут быть задачи? Надо в каждом матче выходить и бороться за победу. Вот и все», — цитирует Sport24 Айдамирова.

В первых четырех турах «Ахмат» набрал 3 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.