Дьяков: «Результативность Дивеева удивляет»

Бывший игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков отметил, что его удивляет результативность защитника ЦСКА Игоря Дивеева в этом сезоне РПЛ. Он забил 4 гола в первых 4 тура.

«Результативность Дивеева удивляет. Когда за сезон защитник четыре мяча забивает – это уже много, а тут столько за первые туры. Игорь идет по графику нападающих. Он – красавец, тут и добавить нечего.

Посмотрим, что и как дальше будет у Дивеева с результативностью. Те, кто говорят, что это аномалия, пожалуй, верно подмечают. Тут же нужно еще понимать, что Игорь не бьет пенальти и штрафные. Все его голы приходят с игры или со стандартов. Поэтому повторюсь, что за Дивеева только порадоваться можно», – цитирует Legalbet Дьякова.