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Сегодня, 03:40

Дьяков: «Результативность Дивеева удивляет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков отметил, что его удивляет результативность защитника ЦСКА Игоря Дивеева в этом сезоне РПЛ. Он забил 4 гола в первых 4 тура.

«Результативность Дивеева удивляет. Когда за сезон защитник четыре мяча забивает – это уже много, а тут столько за первые туры. Игорь идет по графику нападающих. Он – красавец, тут и добавить нечего.

Посмотрим, что и как дальше будет у Дивеева с результативностью. Те, кто говорят, что это аномалия, пожалуй, верно подмечают. Тут же нужно еще понимать, что Игорь не бьет пенальти и штрафные. Все его голы приходят с игры или со стандартов. Поэтому повторюсь, что за Дивеева только порадоваться можно», – цитирует Legalbet Дьякова.

Источник: Legalbet
Виталий Дьяков
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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