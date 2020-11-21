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«Ахмат» — «Зенит»: Кузяев открыл счет в матче

16:48
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев отличился на 16-й минуте матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он открыл счет в матче — 1:0.

Ахмат — Зенит

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