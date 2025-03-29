«Ахмат» — «Спартак»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ахмат» и «Спартак» встретятся в матче чемпионата России

«Ахмат» и «Спартак» встретятся в матче 22-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 30 марта. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. С ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Спартак» можно ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

30 марта 2025, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Спартак» набрал 43 очка в 21 туре чемпионата России, «Ахмат» — 18 очков. Встреча команд в первом круге РПЛ состоялась в августе 2024 года и завершилась вничью (0:0).