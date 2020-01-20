«Ахмат» проиграл «Ботошани» во втором контрольном матче на зимних сборах в Турции
18:49
«Ахмат» уступил румынскому «Ботошани» во втором контрольном матче на зимних сборах в Турции — 1:3.
В составе победителей дублем отметился Марко Дуганджич, еще один гол забил Александру Джордж. Единственный гол в составе российского клуба забил Халид Кадыров.
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«Ахмат» — «Ботошани» — 1:3 (0:2)
Голы: Дуганджич, 15 (0:1). Дуганджич, 39 (0:2). Кадыров, 58 (1:2). , 90+3 — с пенальти (1:3).
20 января. Турция. Стадион «Titanic».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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