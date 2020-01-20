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«Ахмат» проиграл «Ботошани» во втором контрольном матче на зимних сборах в Турции

18:49
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«Ахмат» уступил румынскому «Ботошани» во втором контрольном матче на зимних сборах в Турции — 1:3.

В составе победителей дублем отметился Марко Дуганджич, еще один гол забил Александру Джордж. Единственный гол в составе российского клуба забил Халид Кадыров.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» — «Ботошани» — 1:3 (0:2)

Голы: Дуганджич, 15 (0:1). Дуганджич, 39 (0:2). Кадыров, 58 (1:2). , 90+3 — с пенальти (1:3).

20 января. Турция. Стадион «Titanic».

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