"Ахмат" поздравил Семенова с 30-летием

Официальный Твиттер "Ахмата" поздравил защитника Андрея Семенова с 30-летием. Российский футболист выступает за команду из Грозного с 2014 года.
– Поздравляем с Днем Рождения защитника ФК "Ахмат" Андрея Семенова! Желаем счастья, здоровья и успехов! – написал "Ахмат".
В текущем сезоне Семенов принял участие в 19 матчах за "Ахмат" и не отметился результативными действиями.
Защитник получил вызов в сборную России на матчи против Бельгии (1:3) и Казахстана (24 марта, Астана) в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
Поздравляем с Днём Рождения защитника ФК "Ахмат" Андрея Семёнова! Желаем счастья, здоровья и успехов! 🎂🎂🎂 #Ахмат #Грозный #Семёнов pic.twitter.com/LRI9OzzNZq– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 24 марта 2019 г.
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