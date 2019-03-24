"Ахмат" поздравил Семенова с 30-летием

Официальный Твиттер "Ахмата" поздравил защитника Андрея Семенова с 30-летием. Российский футболист выступает за команду из Грозного с 2014 года.

– Поздравляем с Днем Рождения защитника ФК "Ахмат" Андрея Семенова! Желаем счастья, здоровья и успехов! – написал "Ахмат".

В текущем сезоне Семенов принял участие в 19 матчах за "Ахмат" и не отметился результативными действиями.

Защитник получил вызов в сборную России на матчи против Бельгии (1:3) и Казахстана (24 марта, Астана) в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.