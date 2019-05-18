"Ахмат" набрал всего четыре очка в гостях у ЦСКА

ЦСКА обыграл в 29-м туре чемпионата России "Ахмат" (1:0) и одержал 10-ю победу в 12 домашних матчах с грозненцами. Отобрать очки в гостях у армейцев клубу из столицы Чечни удалось всего дважды. В 2011 году грозненцы спасли ничью, уступая 0:2, а в 2017-м добились победы, благодаря точному удару Заура Садаева. (Кирилл Бурдаков)
Домашние матчи ЦСКА против "Ахмата"/"Терека"
|
Дата
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
13.03.2005
|
Лужники
|
3:0
|
Олич, Карвалью, Рахимич
|
17.08.2008
|
Лужники
|
2:0
|
Дзагоев, Игнашевич
|
30.10.2009
|
Лужники
|
1:0
|
Нецид
|
10.05.2010
|
Арена Химки
|
4:1
|
Дзагоев-2, Одиа, Гончалес – Георгиев
|
15.10.2011
|
Арена Химки
|
2:2
|
Вагнер Лав, Думбья – Павенко, Маурисиу
|
04.03.2013
|
Арена Химки
|
1:0
|
Вернблум
|
10.11.2013
|
Торпедо
|
4:1
|
Думбья-2, Тошич, Игашеивч – Аилтон
|
13.08.2014
|
Арена Химки
|
1:0
|
Тошич
|
07.05.2016
|
Арена Химки
|
1:0
|
Вернблум
|
10.09.2016
|
ВЭБ Арена
|
3:0
|
Траоре-2, Странбдберг
|
27.08.2017
|
ВЭБ Арена
|
0:1
|
Садаев
|
19.05.2019
|
ВЭБ Арена
|
1:0
|
Чалов
+10=1-1, мячи 23-5.
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