"Ахмат" набрал всего четыре очка в гостях у ЦСКА

ЦСКА обыграл в 29-м туре чемпионата России "Ахмат" (1:0) и одержал 10-ю победу в 12 домашних матчах с грозненцами. Отобрать очки в гостях у армейцев клубу из столицы Чечни удалось всего дважды. В 2011 году грозненцы спасли ничью, уступая 0:2, а в 2017-м добились победы, благодаря точному удару Заура Садаева. (Кирилл Бурдаков)

Домашние матчи ЦСКА против "Ахмата"/"Терека"

Дата Стадион Счет Голы 13.03.2005 Лужники 3:0 Олич, Карвалью, Рахимич 17.08.2008 Лужники 2:0 Дзагоев, Игнашевич 30.10.2009 Лужники 1:0 Нецид 10.05.2010 Арена Химки 4:1 Дзагоев-2, Одиа, Гончалес – Георгиев 15.10.2011 Арена Химки 2:2 Вагнер Лав, Думбья – Павенко, Маурисиу 04.03.2013 Арена Химки 1:0 Вернблум 10.11.2013 Торпедо 4:1 Думбья-2, Тошич, Игашеивч – Аилтон 13.08.2014 Арена Химки 1:0 Тошич 07.05.2016 Арена Химки 1:0 Вернблум 10.09.2016 ВЭБ Арена 3:0 Траоре-2, Странбдберг 27.08.2017 ВЭБ Арена 0:1 Садаев 19.05.2019 ВЭБ Арена 1:0 Чалов

+10=1-1, мячи 23-5.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр