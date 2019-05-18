19:36 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" набрал всего четыре очка в гостях у ЦСКА

0
Обсудить

ЦСКА обыграл в 29-м туре чемпионата России "Ахмат" (1:0) и одержал 10-ю победу в 12 домашних матчах с грозненцами. Отобрать очки в гостях у армейцев клубу из столицы Чечни удалось всего дважды. В 2011 году грозненцы спасли ничью, уступая 0:2, а в 2017-м добились победы, благодаря точному удару Заура Садаева. (Кирилл Бурдаков)

Домашние матчи ЦСКА против "Ахмата"/"Терека"

Дата

Стадион

Счет

Голы

13.03.2005

Лужники

3:0

Олич, Карвалью, Рахимич

17.08.2008

Лужники

2:0

Дзагоев, Игнашевич

30.10.2009

Лужники

1:0

Нецид

10.05.2010

Арена Химки

4:1

Дзагоев-2, Одиа, Гончалес – Георгиев

15.10.2011

Арена Химки

2:2

Вагнер Лав, Думбья – Павенко, Маурисиу

04.03.2013

Арена Химки

1:0

Вернблум

10.11.2013

Торпедо

4:1

Думбья-2, Тошич, Игашеивч – Аилтон

13.08.2014

Арена Химки

1:0

Тошич

07.05.2016

Арена Химки

1:0

Вернблум

10.09.2016

ВЭБ Арена

3:0

Траоре-2, Странбдберг

27.08.2017

ВЭБ Арена

0:1

Садаев

19.05.2019

ВЭБ Арена

1:0

Чалов

+10=1-1, мячи 23-5.

ЦСКА - Ахмат

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Кто финиширует в чемпионате России-2018/19 выше - "Спартак" или ЦСКА?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
Материалы других СМИ