«Ахмат» — «Локомотив»: Пиняев забил дебютный гол за железнодорожников

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев забил на 11-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Ахматом» — 1:0. Встреча проходит на «Ахмат Арене».

Пиняев ушел от Милоша Шатары, выбежал один на один с голкипером соперника Гиорги Шелией и низом пробил в дальний угол ворот.

Для 18-летнего Пиняева это дебютный гол за железнодорожников.