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Сегодня, 12:09

Агкацев оценил работу Ивича в «Краснодаре»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о работе с главным тренером «быков» Владимиром Ивичем.

— Ивич — лучший тренер «Краснодара» при тебе?

— Думаю, да. Он находит подход к каждому игроку, рассчитывает и доверяет всем футболистам. У меня есть ощущение, что Ивич на меня рассчитывает, при нем я начал играть больше. От этого появляется бешеное желание работать на тренировках.

— Чем отличается его подход к футболу от других тренеров?

— Он внес в команду то, чего ей не хватало все это время, особенно стабильность. Раньше было много матчей, в которых мы теряли очки. Сейчас «Краснодар» играет каждую встречу на победу. Этим Ивич отличается от предыдущих тренеров, — цитирует Агкацев «РБ Спорт».

Ивич возглавляет «Краснодар» с января 2023 года. Под его руководством команда в этом сезоне занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-agkatsev-u-menya-est-oshhushhenie-chto-ivich-na-menya-rasschity-vaet/
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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