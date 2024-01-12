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Лантратов заявил, что у него никогда не было лишнего веса: «Ни оливье, ни холодец не влияют. Можно баловаться»

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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов рассказал журналистам, что делал в новогодние праздники.

— Как провели отпуск?

— Все нормально. Дома был, в Белгороде, — передает корреспондент «СЭ» Денис Сафронов слова Лантратова.

— Успели перезагрузиться?

— Да, месяца, думаю, достаточно, чтобы прийти в себя.

— По чему больше скучали?

— В целом по работе. Отдыхать хорошо. Но сейчас надо включаться, хорошо поработать и вливаться в сезон.

— Когда начали делать домашнее задание от тренеров?

— Программу всем раздали. По-моему, через две недели приступили к тренировкам.

— Лишний вес не появился?

— Нет, у меня никогда не было. У меня, наоборот, всегда вниз все идет.

— Ни оливье, ни холодец не влияют?

— Нет, не влияют, можно баловаться.

— Каких сборов ожидаете?

— Сборы будут проходить тяжело. Все понимают, что с Галактионовым будут высокие нагрузки. Но оно того стоит.

— Уже успели что-то обсудить с Галактионовым?

— Поздоровались, он спросил, как дела — и все.

— Как вам конкуренция в «Локомотиве»?

— Замечательно.

— Как вам работается с Гильерме, с Даниилом Худяковым?

— Во вратарской бригаде хорошая атмосфера, за нее отвечает тренер голкиперов. Гиля, как старший товарищ, подсказывает, помогает.

«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.

Лантратов в сезоне-2023/24 провел 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, пропустил 24 гола и отыграл 5 встреч на ноль.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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