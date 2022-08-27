Агент защитника «Насьоналя» Маришала заявил, что его клиент готов принять предложение «Динамо»
Себастьян Таборда заявил, что его клиент, защитник «Насьоналя» Николас Маришал готов принять предложение «Динамо».
«Все верно, Николас хотел бы приехать выступать в Россию, «Динамо» ему интересно», — приводит слова Таборда «РБ Спорт».
27 августа журналист Луис Мерло сообщил, что «Динамо» согласовало контракт с 21-летним уругвайцем.
Маришал выступает за взрослую команду «Насьоналя» с января 2021 года. В текущем сезоне защитник провел 33 матча, заработав 9 желтых и 2 красных карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 млн евро.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|7
|5
|1
|1
|18-5
|16
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-2
|14
|
3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|
5
|Динамо
|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
|
6
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|
7
|Краснодар
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|
8
|Ахмат
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
|Химки
|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
|
10
|Кр. Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|
11
|Оренбург
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
12
|Н. Новгород
|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|
13
|Локомотив
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|
14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|
15
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|
16
|Торпедо
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|4 : 1
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|2 : 2
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|1 : 4
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
|17:30
|
Торпедо – Краснодар
|- : -
|28.08
|19:45
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|5
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
|
Даниил Одоевский
Зенит
|4
|1
|0
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