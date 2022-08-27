Агент защитника «Насьоналя» Маришала заявил, что его клиент готов принять предложение «Динамо»

Себастьян Таборда заявил, что его клиент, защитник «Насьоналя» Николас Маришал готов принять предложение «Динамо».

«Все верно, Николас хотел бы приехать выступать в Россию, «Динамо» ему интересно», — приводит слова Таборда «РБ Спорт».

27 августа журналист Луис Мерло сообщил, что «Динамо» согласовало контракт с 21-летним уругвайцем.

Маришал выступает за взрослую команду «Насьоналя» с января 2021 года. В текущем сезоне защитник провел 33 матча, заработав 9 желтых и 2 красных карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 млн евро.