«Динамо» согласовал контракт с Маришалом из уругвайского «Насьоналя»

Защитник уругвайского «Насьоналя» Николас Маришал может продолжить карьеру в «Динамо», сообщает журналист Луис Мерло.

По сведениям источника, московский клуб согласовал контракт с 21-летним уругвайцем. Условия сделки с игроком не сообщаются.

Маришал выступает за взрослую команду «Насьоналя» с января 2021 года. В текущем сезоне защитник провел 33 матча, заработав 9 желтых и 2 красных карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 млн евро.