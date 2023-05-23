Агент Вендела сообщил, что футболист уехал в отпуск

Футбольный агент хавбека «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро прокомментировал отъезд своего клиента из расположения петербургского клуба.

«Да, Вендел уже уехал в отпуск. Думаю, что и другие иностранцы тоже. Это было сделано в качестве приза за победу в чемпионате», — цитирует агента Sport24.

7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом России.

25-летний бразилец в нынешнем сезоне провел за «Зенит» 33 матча, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.