В «Спартаке» рассказали, как клуб будет помогать со съемками фильма про Черенкова

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как клуб будет помогать со съемками фильма про легендарного полузащитника красно-белых Федора Черенкова.

«Для меня это больше душевная история. Илья Казаков рассказал замысел и масштаб, с которым они планируют подойти к созданию фильма — это не оставило равнодушным. Это правильная, душевная история. Самое малое, что мы можем сделать — предоставить все, что мы можем. Уверен, что выпуск этого фильма — это продолжение истории. Без прошлого не бывает будущего. Мы все хотим построить успешное будущее «Спартака». Для этого мы должны чтить героев. Съемки проводились на территории Сокольников, мы старались оказать всю поддержку. Все, что нужно от нас — мы готовы сделать. Главное — работать с душой и сердцем.

Рассчитываю на этот проект с точки зрения воспитания будущего поколения. Важно, чтобы его увидели молодые игроки и действующие футболисты. Понимаю, на сколько важны честность, искренность, взаимовыручка в команде. Много поколений выросло на игре Федора Черенкова. Есть фильмы, на которых выросли поколения. Желаю этому проекту стать именно таким», — сказал Мележиков.

Федор Черенков — трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он становился вместе с красно-белыми чемпионом России и обладателем Кубка страны. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.