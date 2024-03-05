Агент Сако подтвердил заинтересованность «Ростова» в выкупе его клиента

Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника «Ростова» Умара Сако, оценил появившиеся слухи о возможном выкупе его клиента российским клубом.

Ранее стало известно, что желто-синие намерены воспользоваться опцией выкупа 27-летнего ивуарийца у болгарского «Арда Кырджали».

«Ростов» работает над тем, чтобы выкупить Сако. Но пока данная опция не была активирована. Мы ждем", — приводит слова агента Sport24.

Дебют Сако за «Ростов» состоялся 1 марта в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Защитник вышел в стартовом составе команды и заработал желтую карточку на 46-й минуте.