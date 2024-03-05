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Агент Сако подтвердил заинтересованность «Ростова» в выкупе его клиента

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Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника «Ростова» Умара Сако, оценил появившиеся слухи о возможном выкупе его клиента российским клубом.

Ранее стало известно, что желто-синие намерены воспользоваться опцией выкупа 27-летнего ивуарийца у болгарского «Арда Кырджали».

«Ростов» работает над тем, чтобы выкупить Сако. Но пока данная опция не была активирована. Мы ждем", — приводит слова агента Sport24.

Дебют Сако за «Ростов» состоялся 1 марта в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Защитник вышел в стартовом составе команды и заработал желтую карточку на 46-й минуте.

Источник: Sport24
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 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
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