Агент Луиса Чавеса объяснил, почему полузащитник не играет за «Динамо»
Агент полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.
«Луис пока еще не готов физически. Он должен быть на 100% готовым, прежде чем начать играть», — сказал Курти «СЭ».
Последний раз в составе «Динамо» Чавес выходил на поле 17 сентября в матче с «Ростовом» (3:0), проведя 69 минут. После этого мексиканец не появлялся на поле.
В сезоне-2026/27 на счету 30-летнего футболиста 8 матчей за московскую команду во всех турнирах. Контракт Чавеса с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|16
|10
|3
|3
|24-14
|33
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|16
|7
|7
|2
|27-20
|28
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|16
|6
|5
|5
|22-20
|23
|
9
|Крылья Советов
|16
|4
|7
|5
|19-23
|19
|
10
|Оренбург
|16
|3
|8
|5
|15-18
|17
|
11
|Локомотив
|16
|4
|5
|7
|19-22
|17
|
12
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
13
|Динамо Мх
|16
|5
|2
|9
|19-29
|17
|
14
|Родина
|16
|4
|3
|9
|17-31
|15
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|1 : 2
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|1 : 1
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|0 : 0
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|2 : 1
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4
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