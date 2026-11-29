Агент Луиса Чавеса объяснил, почему полузащитник не играет за «Динамо»

Агент полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Луис пока еще не готов физически. Он должен быть на 100% готовым, прежде чем начать играть», — сказал Курти «СЭ».

Последний раз в составе «Динамо» Чавес выходил на поле 17 сентября в матче с «Ростовом» (3:0), проведя 69 минут. После этого мексиканец не появлялся на поле.

В сезоне-2026/27 на счету 30-летнего футболиста 8 матчей за московскую команду во всех турнирах. Контракт Чавеса с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.