Агент Глебова: «Руководство и тренерский штаб ЦСКА рассчитывает на Кирилла»

Агент полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова Антон Железняков рассказал, что тренерский штаб клуба рассчитывает на его клиента.

«Руководство и тренерский штаб ЦСКА рассчитывает на Кирилла. Он провел 10 матчей в этом сезоне. А как сложится дальше, покажет время», — цитирует «РБ СПорт» Железнова.

В этом сезоне 19-летний Глебов сыграл в 10 матчах во всех турнирах и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.