Агент Глебова: «Руководство и тренерский штаб ЦСКА рассчитывает на Кирилла»
Агент полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова Антон Железняков рассказал, что тренерский штаб клуба рассчитывает на его клиента.
«Руководство и тренерский штаб ЦСКА рассчитывает на Кирилла. Он провел 10 матчей в этом сезоне. А как сложится дальше, покажет время», — цитирует «РБ СПорт» Железнова.
В этом сезоне 19-летний Глебов сыграл в 10 матчах во всех турнирах и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|2
|8
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|11-24
|14
|
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|Ахмат
|17
|1
|7
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|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
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|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
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Краснодар – Локомотив
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ЖК
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|
Манфред Угальде
Спартак
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|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
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Рубин
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|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
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|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
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|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
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|1
|3
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