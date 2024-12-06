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Беляев: «Дзюба не сможет жить, если не будет объектом всеобщего внимания»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев отметил, что его бывший одноклубник Артем Дзюба, который ныне выступает за «Акрон», является центром пртияжения в любой команде.

«Артем в любой команде — это всегда центр притяжения. Всегда испытываешь эмоции, когда играешь против него. Здорово, когда он находится в твоей команде. Тогда ты можешь просто выбить мяч в направлении майки с фамилией Дзюба, и в большинстве случаев безадресный вынос окажется точной передачей.

Есть ли запоминающаяся история, связанная с ним? Сложно выделить отдельный случай, потому что каждая тренировка с участием Артема — это его бенефис. Он не сможет жить, если не будет объектом всеобщего внимания», — цитирует Metaratings.ru Беляева.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Максим Беляев
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
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 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
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