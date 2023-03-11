Агент Бальде: «Кейта уважает выбор тренера и ждет, когда ему доверят место на поле»
Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло ответил на вопрос об игровом времени своего клиента.
«У него конфликт с тренером? Нет, он уважает выбор тренера. Он очень ждет, когда ему доверят место на поле», — приводит слова Пасторелло Metaratings.ru.
Бальде выходил на замену в составе «Спартака» в двух кубковых матчах против «Локомотива», а в играх против «Урала» и «Факела» оставался на скамейке запасных.
Источник: Metaratings
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|
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|
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
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|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
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|
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