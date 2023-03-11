Агент Бальде: «Кейта уважает выбор тренера и ждет, когда ему доверят место на поле»

Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло ответил на вопрос об игровом времени своего клиента.

«У него конфликт с тренером? Нет, он уважает выбор тренера. Он очень ждет, когда ему доверят место на поле», — приводит слова Пасторелло Metaratings.ru.

Бальде выходил на замену в составе «Спартака» в двух кубковых матчах против «Локомотива», а в играх против «Урала» и «Факела» оставался на скамейке запасных.