Агаларов отправился с «Уфой» на второй сбор
«Уфа» отправилась на второй учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт клуба.
Сбор пройдет на кипрской Ларнаке с 30 января по 11 февраля.
В состав главной команды на сбор привлечены два футболиста «Уфы-2»: защитник Вячеслав Демин и полузащитник Егор Поздняков.
Состав на сбор выглядит следующим образом:
Вратари: Александр Беленов, Алексей Чернов, Юрий Шафинский;
Защитники: Павел Аликин, Вячеслав Демин, Боян Йокич, Йонуц Неделчару, Алексей Никитин, Александр Пуцко, Александр Сухов, Джемал Табидзе, Денис Терентьев;
Полузащитники: Азер Алиев, Артем Голубев, Данила Емельянов, Кэтэлин Карп, Егор Поздняков, Оливье Тилль, Остон Урунов, Кирилл Фольмер, Даниил Фомин;
Нападающие: Гамид Агаларов, Ловро Бизяк, Андрес Вомбергар, Николай Гиоргобиани, Андрей Козлов, Вячеслав Кротов, Дмитрий Сысуев.
Дополнительная информация
http://www.fcufa.pro/component/k2/nachalsya-vtoroj-uchebno-trenirovochnyj-sbor-fk-ufa