Адвокаты Кокорина и Мамаева цитировали Путина

В перерыве судебного заседания по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и их товарищей "СЭ" выяснил некоторые детали закрытого процесса. Среди них:

– Приговора сегодня не будет. Не будет и завтра, и через месяц. На рассмотрение дела понадобится по меньшей мере 10 заседаний. Это может растянуться еще на полгода.

– Обвинение хочет, чтобы этот срок подсудимые провели в СИЗО.

– Защита настаивает на изменении меры пресечения – домашний арест или залог.

– Изначально защита была готова рассмотреть дело в особом порядке, согласившись с обвинительным заключением, но позиция следствия (следователей было 18) не устроила адвокатов.

"СЭ" также стали известны некоторые доводы защиты в ходе заседания:

– Следствием допущены многочисленные процессуальные нарушения.

– Расследование закончено, никак повлиять на суд обвиняемые не могут.

– Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии прокуратуры призвал строго соблюдать закон и не допускать волокиты.

Также защита ссылалась на материалы в СМИ – в частности на монолог Дмитрия Киселева в программе "Вести недели". (Дмитрий Зеленов)

Ранее Президент РФ ВЛадимир Путин выступая на заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры России заявил:

"Охрана прав и законных интересов граждан – одна из основных задач прокуратуры. Однако вследствие неквалифицированного расследования преступлений эти права часто нарушаются. Например, только в прошлом году свыше тысячи трехсот человек были незаконно арестованы по постановлениям следователей прокуратуры. Это ваши собственные данные. Хорошо, что Генеральная прокуратура знает об этом, и хорошо, что Генеральный прокурор этого не скрывает. Но факт печальный. Может быть, в целом по стране это не такая уж большая цифра, но за каждой такой ситуацией – судьба человека".

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