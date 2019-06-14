Адвокат Вячеслав Барик объяснил, с кем будут содержаться Кокорин и Мамаев в колонии

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, рассказал, с кем будут содержаться осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев после перевода из следственного изолятора в колонию.

– Ребята будут содержаться с так называемыми первоходами, а вот статьи, как в СИЗО, учитывать уже не будут, – заявил Барик RT. – Но нужно понимать, что здесь большую роль играет категория преступления. Осужденных за тяжкие там нет, они отбывают наказание на другом режиме.

Конечно, попадаются разные люди. Александр Кокорин на суде рассказал о своем знакомстве с человеком, которого судят за непреднамеренное убийство. Но, повторюсь, ключевую роль тут играет классификация преступления.

В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда города Москвы Александру и Кириллу Кокориным, а также Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому и назначил новый приговор. При этом сроки их наказания были сохранены – Мамаев и Протасовицкий осуждены на 1 год и 5 месяцев заключения, братья Кокорины – на 1 год и 6 месяцев заключения в колонии общего режима.

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию // Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды