Адвокат Ромашов: "Ребят выматывают каждодневные заседания суда"

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, перед очередным заседанием суда рассказал, как переносят каждодневные заседания Александр, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

– Ребят выматывает каждодневные судебные заседания. Приезжают рано утром, уезжают после полуночи. Мне самому тяжело это физически, конечно, каждый день, с утра до вечера. Особенно ребятам тяжко, их будят в 5 утра.

– С родственниками дают общаться?

– Нет. Ни с кем не дают.

– Как оцените поведение прокурора во время просмотра видео?

– Обычное (смеется). Ничего сверхъестественного. Другого и не ожидали. Каждая сторона отстаивает всеми незапрещенными методами свою позицию.

– Что сегодня будет происходить?

– Допрос свидетелей. Не знаю, правда, каких. (Арман Мкртчян, Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева. Live!