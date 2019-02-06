Адвокат Протасовицкого: "Три "б" – бессовестно, безапелляционно, бесстыдно"

Сейчас в московском Тверском районном суде рассматривается ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

Напомним, что вышеперечисленные обвиняются в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.

По словам адвоката Протасовицкого, Пак не спорит с показаниями ее подзащитного, а Гайсин заявляет, что тот не применял к нему физической силы. Адвокат говорит о "звоночном характере этого дела" и добавляет: "Три "б" – бессовестно, безапелляционно, бесстыдно".

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!