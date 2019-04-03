22:31 | Футбол — РПЛ

Адвокат объяснил, почему не просил освободить Мамаева под залог

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Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов после завершения заседания в Пресненском районном суде Москвы объяснил, почему не предлагал залог за своего клиента. Сегодня было принято решение о том, что срок содержания под стражей для хавбека, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого был продлен до 25 сентября 2019 года.

- Я залог не предлагал, поскольку полагаю, что на данной стадии достаточная мера пресечения - запрет определенных действий или подписка о невыезде, - сказал Бушманов. - Мы говорили, что нас устроит любая мера пресечения, которая позволит своими ногами приходить в суд, тем самым ускоряя судопроизводство по данному делу. (Андрей Михайлов)

Кокорина и Мамаева оставили под стражей до 25 сентября. Live!

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/online/kokorina-i-mamaeva-ostavili-pod-strazhey-do-25-sentyabrya-live-1530382/

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