Адвокат Мамаева: "Можно одно слово добавить: "Доколе?"

Сегодня Тверской районный суд рассмотрел ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого, и удовлетворил его. Арест продлен до 8 апреля.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил недоумение относительно этого решения суда.

- Можно одно слово добавить: "Доколе?". И все, - сказал Бушманов. - Мы, безусловно, обжалуем данное решение и будем настаивать дальше на нашей позиции о том, что никаких оснований для содержания под стражей, учитывая сомнительность обвинения, предъявляемого фигурантам, нет. Насчет тех обстоятельств, которые суд, к сожалению, не учел, я надеюсь, что вышестоящая инстанция вынесет более справедливое и адекватное решение, которое позволит всем обвиняемым быть на свободе со своими близкими и родными людьми.

Продление срока ареста не означает того, что им, в итоге, вынесут уголовное наказание, потому что суд не следует доказательствам. Суд идет по формальному пути и, видя нарушения, не придает им важного значения при вынесении решения. Существует презумпция долгого доверию следствию, которая не всегда целесообразна, и в данном деле она абсолютно негативно влияет и влечет к бездействию, а также, к созданию волокиты в нашем ознакомлении с этим делом.

#КокоринМамаев Адвокат Мамаева Игорь Бушманов - о решении суда: "Одно слово - "Доколе!" pic.twitter.com/0uUaNCKYNr – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 6 февраля 2019 г.

Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 апреля